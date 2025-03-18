Eşine doğum günü pastası götürürken kazada hayatını kaybetti

Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Eşi Çilek Kara'nın 20'inci yaş gününü kutlamak için evden çıkan İsmet Kara, çarşıda pasta yaptırdıktan sonra eve dönüşe geçti. Eve yakın bir noktada Kara'nın kullandığı 07 BET 896 plakalı motosiklet ile T.P. yönetimindeki 07 SES 24 plakalı kamyonet, İskele Mahallesi Yayla Bulvarı Ziraat Odası Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmet Kara yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalenin ardından sürücü İsmet Kara, Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

Acı haberi alan Çilek Kara ve yakınlarını yasa boğdu. Yakınları İsmet Kara'nın evden eşi Çilek Kara'nın 20'inci yaş günü için evden çıktığı, pastayı yaptırdıktan sonra eve dönüş yolunda kaza yaptığını belirterek, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin" diyerek gözyaşı döktü. Kara Finike ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.