Eşine kızan koca evi ateşe verdi

Adana'da eşi Pınar K. ile kavga eden Ahmet K., sinirlenerek çocuğunun da bulunduğu evi ateş verdi. Kısa sürede bulunan yangın apartmanda bulunan diğer bir daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında şans eseri yaralanan olmazken karı kocanın yakınları bir birine girdi. Öfkeli koca polis tarafından gözaltına alındı.

EVİ ATEŞE VERDİ



Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet K. öğle saatlerinde eşi Pınar K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce öfkeli koca evde eşi, çocukları, baldızı ve kayınvadilesi olduğu sırada evi ateşe verdi. Ahmet K., yangın çıkartıp aşağı inerken, evde bulunanlar da kaçtı. Alevler kısa sürede evi sarınca apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AKRABALAR BİRBİRİNE SALDIRDI



Apartmanın 6. Katında çıkan yangın 7. kata da sıçradı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Pınar K. ile küçük kızını ambulansta tedavi ederken, polis ise evi yakan Ahmet K.'yı da gözaltına aldı. Bu sırada olay yerine gelen karı-kocanın yakınları da birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere de sıçrayan alevler söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iki ev kullanılamaz hale geldi.