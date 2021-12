Eşine kızıp duvara fırlattığı kedi öldü, koruma derneği dava açtı

Trabzon'da 10 gün önce M.E isimli kişi eşi Y.E ile evde tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle eşine kızan koca M.E evde baktıkları 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi sinirlenerek duvara fırlattı. Komşuları tarafından Veteriner kliniğe getirilen yaralı kedi 10 gündür süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1500 TL ceza kesilen M.E. hakkında, daha sonra Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) ayrıca suç duyurusunda bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 10 gün önce gerçekleşen olayda, eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine eve gelen komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Kediyi duvara fırlatan eş M.E evden kaçarak uzaklaştı. M.E. evden kaçan eşi Y.E. şikayetçi oldu. Komşuların yardımıyla veteriner kliniğine götürülen kedinin yapılan ilk muayenede beyninde ödem oluştuğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'ye kediye şiddet uygulamaktan dolayı kabahatler kanunundan 1500 TL idari para cezası uygulandı. Veteriner hekimlikte tedavi altına alınan ancak durumu giderek ağırlaşan yavru kedi 10 gün sonra öldü.

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, kedi ölmeden önce adli vaka olarak incelenmesi için yetkililere talepte bulunduklarını ve dernek olarak kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kurban, "Kedi ağır darbeler almıştı, iç kanama ve beyninde ödem oluşmuştu. Bunlar sonucu kedimiz ancak 10 gün yaşadı. Kedi o kadar çok darbe almış ki yaşadığı şey bir anda olacak gibi değil. Hayvanın davranışlarından, korkusundan da devamlı şiddete uğradığını anladık. Bu kişi yasaya göre, 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaktır. İnşallah bu kişi ceza alır ve bu ceza da örnek olur. Hiç kimse bundan sonra hayvana şiddet uygulayamaz" dedi.