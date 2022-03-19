Eşine kızıp kızına çamaşır suyu içirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde N.E. (21) önceki akşam saatlerinde 1 yaşındaki kızı L.Y.'yi kusma şikâyetiyle Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından L.Y., Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Anne N.E., doktorlara, dini nikâhla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenerek kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini anlattı. Bunun üzerine N.E., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E., nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Minik kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.