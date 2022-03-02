Eşine şiddet uyguladı, ’Asıl mağdur benim’ dedi

Adana'da 32 yaşındaki Y.S., uyuşturucu kullanıp eve gelince; 28 yaşındaki eşi C.S. tarafından dışarı atıldı. Eve alınmamasına sinirlenip bağıran adam eşinin elinde bıçakla dışarı çıkması üzerine bahçedeki faraşla karşılık verdi. Y.S., darp ettiği karısının elindeki bıçağı almak isterken, yaşanan arbedede her ikisi de yaralandı. Polis, olaya müdahale edip Y.S'yi gözaltına aldı. Eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren C.S.'nin şikayeti üzerine tutuklanan öfkeli adam, "Mağdur olan ve dayak yiyen benim ama içeriye giren de yine benim" dedi.

FARAŞLA KARŞILIK VERDİ

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; C.S., uyuşturucu kullandığı için eşi Y.S. ile arası açıldı. Olay günü de Y.S., uyuşturucu kullanıp eve dönünce ikili arasında tartışma çıktı. Eşi tarafından dışarı atılan Y.S., bağırıp bu duruma tepki gösterdi. Genç kadın da mutfaktan aldığı bıçakla bahçeye çıktı; kocası da ona yerden aldığı 'faraş' olarak bilinen kısa saplı kürekle karşılık verdi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

İkili arasındaki kavgada kan döküldü. Y.S., darp ettiği eşinin elindeki bıçağı almak isterken, yaşanan arbedede her ikisi de ellerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.S.'de gözaltına alındı. Ayakta tedavi gören genç kadın, darp raporu aldı ve kendisini öldürmekle tehdit eden kocasından şikayetçi oldu.

"ASIL DAYAK YİYEN BENİM"

Polis merkezindeki sorgusu tamamlanarak ifadesi alınan Y.S., Adana Adliyesi'ne sevk edilmeden önce Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Y.S., bu esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere; "Eşim bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için faraşı salladım. Mağdur olan ve dayak yiyen benim ama içeriye giren de yine benim" dedi. Saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.