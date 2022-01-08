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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Eşini 11 bıçak darbesiyle öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eşini 11 bıçak darbesiyle öldürdü
Gaziantep'te fırıncılık yapan Nurettin Kartal (45), evde tartıştığı eşi Nurcan Kartal'ı (40) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kartal çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Kartal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 11 yerinden bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 3 çocuk annesi kadını, hastaneye kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurcan Kartal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurettin Kartal'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Eşini 11 bıçak darbesiyle öldürdü
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