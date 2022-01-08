Eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Ankara Keçiören'de meydana geldi. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartıştı. Komşusunun eşi Funda Koyuncu'ya iftirada bulunması üzerine Recep Koyuncu'nun evde eşiyle tartışmaya başladığı öne sürüldü.

15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular polisi aradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Funda Koyuncu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşini bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu ise gözaltına alındı.

CİNNET GETİRİP ÖLDÜRDÜM

Koyuncu'nun ilk ifadesinde, 3 gün önce işten ayrıldığını, 2 gündür evde eşiyle tartışma yaşadığını ve olay anında cinnet getirip eline geçirdiği bıçakla eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

2 YAŞINDAKİ OĞULLARI EVDEYMİŞ

Koyuncu çiftinin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.