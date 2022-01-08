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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Eşini, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eşini, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Ankara'da yaşayan Recep Koyuncu (39) cinnet getirerek tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu (35) 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay geçen gün öğle saatlerinde yaşandı. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce ayrılan Koyuncu, komşularıyla tartıştı. Komşusunun eşi, Funda Koyuncu'ya iftira attı. Recep Koyuncu tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Koyuncu olayın ardından eşinin ailesini arayarak "Kızınızı öldürdüm, buraya gelin" dedi. Koyuncu, bina içinde de "Eşimi öldürdüm" diye bağırdı. Koyuncu ilk ifadesinde "Cinnet getirip öldürdüm" dedi. Çiftin 3 çocuğu vardı. 2 yaşındaki oğulları, olay sırasında evdeydi.

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Eşini, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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