Eşini 17 kez ateş ederek öldürüp başında beklemişti... İstenen ceza belli oldu

Korkunç cinayet İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz Ekim ayında meydana geldi. İddiaya göre Aslan Yılmaz kıskançlık krizine girdi ve eşini 17 kez silahla ateş ederek öldürüp karısının cesedinin başında bekledi.

"ARKA ARKAYA SİLAH SESLERİ DUYDUM"

Soruşturmada ifadesi alınan Nurgül Açgül, maktül Semra Yılmaz'ın kuzeni olduğunu belirterek "Olay tarihinde Aslan beni evimden alarak kendi evlerine götürdü. Burada karısının kendisini aldattığını düşünerek benim haberim olup olmadığını anlamak için bizi yüzleştirmek istedi. Tartışmaya başladık. Sonra Aslan tabancanın kabzasıyla omzuma vurarak beni yaraladı. Bu sırada Aslan, kuzenim Semra'ya silahını doğrultarak iki el ateş etti. Semra yere yığıldı. Kaçmak isterken merdivenlerden düştüm. Bu sırada arka arkaya silah sesleri duydum. Aşağıya inip polisi aradım" dedi.

"SEMRA BANA 'BU ADAM BENİ ÖLDÜRCEK' DEMİŞTİ"

Savcılıkça ifadesi alınan maktulün diğer kuzeni Sümeyra Ayvaz "Olaydan önce Semra bana gizlice 'Bu adam beni öldürecek' demişti. Olay günü çocuğumla birlikte Semra'nın evine kahvaltıya gittik. Yarım saat sonra sanık yüzleştirmek için Nurgül ile birlikte eve geldi. Aslan 'Çocuk korkmasın. Merak etme bir şey olmayacak' diyerek bizi evden gönderdi. Daha sonra ise Semra'yı aradığımda telefonu Aslan açtı. Ona ne yaptığını sorduğumda 'Öldürdüm' dedi" şeklinde konuştu.

"BANA 'SEMRA'YI ÖLDÜRDÜM, GELİN ÖLÜSÜNÜ ALIN' DEDİ"

Maktulün annesi Fatma Akbaş ise olay saatlerinde kızını aradığını, Aslan Yılmaz'ın kendisine "Semra'yı öldürdüm, gelin ölüsünü alın" dediğini ifade ederek " Eşimle birlikte eve gittiğimizde kızım yerde yatıyordu. Aslan elindeki silahı bize doğrultarak 'Kızınızı öldürdüm. Sizi de öldüreceğim' dedi. Bunun üzerine eşimle birlikte korkarak evden çıktık" dedi.

Sanık Aslan Yılmaz ise savunmasında suçlamayı kabul etti ve karısının kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyleyerek "Olay sırasında eşim aşağılayıcı tarzda konuşarak tahrik etti ve gözüm karardı. Eşimi çok seviyorum. Pişmanım. Nurgül'e vurmadım ve onu tehdit etmedim. Eşimin anne ve babasını da tehdit etmedim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede sanığın maktule 17 kez üst üste ateş etmesi, eylemi canavarca hisle gerçekleştirmesi olarak değerlendirildi. Hazırlanan iddianamede Aslan Yılmaz'ın "Eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede Yılmaz hakkında ayrıca kayınvalidesini ve kayınpederini silahla tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla, Nurgül Açgül'ü tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla, kasten yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle sanık önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.