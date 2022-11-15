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Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:14 Son Güncelleme: 15.11.2022 11:18

Eşini 18 saat rehin tutan koca tutuklandı

Çorum’da çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği dini nikahlı eşini 18 saat silahla rehin alan Mustafa Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eşini 18 saat rehin tutan koca tutuklandı

Çorum'da boşandıktan sonra dini nikah kıydığı eski eşi Merve Koç'un çocuklarını göstermediği ileri süren Mustafa Yılmaz, Koç'un Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'taki evini av tüfeğiyle bastı. Eşi, kayınvalidesi ve iki çocuğunu rehin alan Mustafa Yılmaz, 3 saat sonra kayınvalidesi ile çorcuklarını serbest bırakırken, eşini rehin tutmaya devam etmişti. Polisin Cumhuriyet Savcısının 18 saat sonra ikna edebildiği Mustafa Yılmaz silahını bırakarak teslim olmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Yılmaz emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Yılmaz geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta da bir berber dükkânında işyeri sahibi ile 3 müşterisini 8 saat rehin almıştı. Bu suçtan dolayı 15 yıl hapis cezası alan Yılmaz'ın davayı temyiz ettiği öğrenildi.

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Eşini 18 saat rehin tutan koca tutuklandı
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