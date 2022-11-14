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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Eşini 18 saat rehin tuttu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eşini 18 saat rehin tuttu
Çorum'da yaşan ve psikolojik sorunları olan Mustafa Yılmaz, bir süre önce boşandığı ancak daha sonra dini nikâh kıydığı eşi Merve Koç'un çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek evine gitti. Yılmaz, burada eşi ile birlikte kayınvalidesi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müzakeresi sonucu, 3 saat sonra kayınvalidesi ile 2 çocuğunu serbest bıraktı. Tüfeği de polislere teslim eden Yılmaz, eşini ise babasın ruhsatsız silahıyla rehin tutmaya devam etti. Dört katlı binanın giriş katındaki evin, demir parmaklıkları arasından zanlıyla irtibat kuran polis ekipleri, Mustafa Yılmaz'ı ikna etmeye çalıştı.
Gece boyunca süren bekleyişte polis, Yılmaz'ın odun ve yiyecek isteğini de yerine getirdi. Yılmaz da polislere, pencereden çay ikram etti. Sabah saatlerinde önce cumhuriyet savcısı, ardından da ablasıyla görüşen Yılmaz 18 saat sonra ikna olup eşiyle birlikte dışarı çıkarken "Ben bunu ölecek kadar çok seviyorum" dedi. Mustafa Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl da, bir berber ve 3 müşterisini pompalı tüfekle 8 saat boyunca rehin aldığı ortaya çıktı. Psikolojik rahatsızlığına dair raporunun da olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz'ın rehin alma olayından dolayı yargılandığı davada 15 yıl hapse mahkûm edildiği, ancak davayı temyiz ettiği ve bu nedenle cezaevine girmediği öğrenildi. Yılmaz'ın daha önce de birkaç kez intihara teşebbüs ettiği belirlendi.

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Eşini 18 saat rehin tuttu
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