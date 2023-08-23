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Giriş Tarihi: 23.8.2023 13:20 Son Güncelleme: 23.8.2023 13:29

Eşini 24 yerinden bıçaklayan adam ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara’da tartıştığı eşi Hacer Karaçor'u mutfaktan aldığı bıçakla 24 kez bıçaklayarak öldüren İsmail Karaçor hakkında ‘ Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eşini 24 yerinden bıçaklayan adam ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 19 Mayıs'ta İsmail Karaçor ile eşi Hacer Karaçor arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İsmail Karaçor, kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini, bıçaklayarak öldürdü. Karaçor, ifadesinde, olaydan kısa süre önce eşini telefonda erkek kardeşine kendisi hakkında kötü konuştuğunu duyduğunu, telefonu kapattıktan sonra bir anlık öfkeyle eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti.

24 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporunda Hacer Karaçor'un ölüm sebebinin vücudunun çeşitli yerlerinden 24 kez kesici aletle yaralanmasına bağlı olduğu ifade edildi. Başsavcılık tarafından Karaçor hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Eşini 24 yerinden bıçaklayan adam ağırlaştırılmış müebbet istendi
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