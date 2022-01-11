Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü... O davada flaş gelişme!

Olay 23 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sanık Mehmet Üner'in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Mehmet Üner savunmasında "Eski eşimin başka erkekle el ele dolaştığını kardeşim Tuğran Öner bizzat görmüştür. Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Pişmanım" demişti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğran Üner ise abisini yalanlayarak, "Ben yengemi kimse ile görmedim" dedi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya taraf avukatlar da yer aldı.

"ABİM TAKİP ETMEMİ İSTEDİ, BEN YENGEMİ BAŞKASIYLA GÖRMEDİM"

Tanık Tuğran Üner(29) ifadesinde "Sanık ağabeyimdir. Eşiyle ağabeyimin araları 1,5 senedir bozuktu. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Yengemin annesi son 6 aydır yanlarındaydı. O ara onların kavgaları da derinleşti. Annesi kızının tarafını tutuyordu. Ağabeyim bana yengemin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bana 'Yengenizi takip edin, hareketlerine bakın' dedi. Yengem bizim oralı diye takip etmedim. Kimseyle de görmedim. Ağabeyim bana yengemi başka bir erkekle gördüğünü söyledi. Ben de 'Madem gördün niye müdahale etmedin. Gidip o muydu diye niye bakmadın' dedim. Evlendiklerinde ilk 1,5 sene araları iyiydi. Çocukları olmuyordu. Ama ben yengemi biriyle görmedim. Olay olduğunda evdeydim., yatıyordum. Kız kardeşim eşimi aramış, hanım bana söyledi" dedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Üner "Kardeşim korktuğu için doğru beyanda bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"ALDATMA ÖYKÜSÜ ÇÜRÜMÜŞTÜR"



Bunun üzerine müşteki avukatı ise "Sanık kardeşinin karısını başka bir erkekle görüp kendisini aradığını söylemiştir. Bu celsede tanığın beyanlarından anlaşıldığı üzere sanığın aldatma öyküsü çürümüştür. Sanığın suçtan kurtulma ve haksız tahrikten yararlanmaya yönelik savunmasının kabul edilmemesini istiyoruz" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM



Mahkeme heyeti sanık avukatının maktulün whatsapp yazışmalarının tespit edilmesi konusundaki talebini reddetti. Heyet sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.