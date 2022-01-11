Haberler Yaşam Haberleri Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü... O davada flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 11.1.2022 10:58 Son Güncelleme: 11.1.2022 10:59

Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü... O davada flaş gelişme!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü... O davada flaş gelişme!

İstanbul Küçükçekmece'de 5 senedir evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i (35) 28 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mehmet Üner'in  (41) kardeşi duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Turan Üner abisini yalanladı.

Olay 23 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sanık Mehmet Üner'in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Mehmet Üner savunmasında "Eski eşimin başka erkekle el ele dolaştığını kardeşim Tuğran Öner bizzat görmüştür. Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Pişmanım" demişti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğran Üner ise abisini yalanlayarak, "Ben yengemi kimse ile görmedim" dedi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya taraf avukatlar da yer aldı.

"ABİM TAKİP ETMEMİ İSTEDİ, BEN YENGEMİ BAŞKASIYLA GÖRMEDİM"

Tanık Tuğran Üner(29) ifadesinde "Sanık ağabeyimdir. Eşiyle ağabeyimin araları 1,5 senedir bozuktu. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Yengemin annesi son 6 aydır yanlarındaydı. O ara onların kavgaları da derinleşti. Annesi kızının tarafını tutuyordu. Ağabeyim bana yengemin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bana 'Yengenizi takip edin, hareketlerine bakın' dedi. Yengem bizim oralı diye takip etmedim. Kimseyle de görmedim. Ağabeyim bana yengemi başka bir erkekle gördüğünü söyledi. Ben de 'Madem gördün niye müdahale etmedin. Gidip o muydu diye niye bakmadın' dedim. Evlendiklerinde ilk 1,5 sene araları iyiydi. Çocukları olmuyordu. Ama ben yengemi biriyle görmedim. Olay olduğunda evdeydim., yatıyordum. Kız kardeşim eşimi aramış, hanım bana söyledi" dedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Üner "Kardeşim korktuğu için doğru beyanda bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"ALDATMA ÖYKÜSÜ ÇÜRÜMÜŞTÜR"

Bunun üzerine müşteki avukatı ise "Sanık kardeşinin karısını başka bir erkekle görüp kendisini aradığını söylemiştir. Bu celsede tanığın beyanlarından anlaşıldığı üzere sanığın aldatma öyküsü çürümüştür. Sanığın suçtan kurtulma ve haksız tahrikten yararlanmaya yönelik savunmasının kabul edilmemesini istiyoruz" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti sanık avukatının maktulün whatsapp yazışmalarının tespit edilmesi konusundaki talebini reddetti. Heyet sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Akdeniz'de son dakika 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
Son dakika: Fatih Terim ile Burak Elmas arasında neler oldu? Erman Toroğlu ayrılığın perde arkasını açıkladı
AK Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı
AK Parti, Özgür Özel'in, " Ortaçağ Zihniyeti" söylemini analiz etti! Tek parti kafası yine hortladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü... O davada flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA