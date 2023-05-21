Eşini 4 çocuğunun önünde öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde Metin S., tartıştığı 4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Ardından yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Metin S. (32), eve gelerek 4 çocuk annesi eşi Ceylan S. (30) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Metin S., eşini boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Daha sonra da yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Bu arada çocuklar balkona çıkarak yardım istedi. Çocukların çığlıkları ile eve koşan komşuları genç kadını kanlar içerisinde gördü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Katil koca ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet anında evde çiftin İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) isimli çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.