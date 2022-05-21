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Giriş Tarihi: 21.5.2022 14:02

Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

DHA
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

İzmir'in Konak ilçesinde M.A.'nın (37), oğlu D.A.'nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Eşiyle boşanma davaları süren M.A., dün saat 19.00 sıralarında, evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyikler'in Çınartepe Mahallesi 2619 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki evine geldi. Burada M.A. ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından anne-kızı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cansu Aydoğdu, doktorların tüm müdrahalesine rağmen hayatını kaybetti. Geyikler'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.'yı aynı gün gece saatlerinde yakaladı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEMİŞ

Cansu Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Öldürülen 3 çocuk annesi Aydoğdu'nun, eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı öğrenildi. Gelecek ay görülecek dava öncesi M.A.'nın, eşini oğlu D.A.'nın gözü önünde bıçakladığı ortaya çıktı.
Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Cansu Aydoğdu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere kardeşleri tarafından teslim alındı.

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Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
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