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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Eşini 6 yerinden bıçakladı

Eşini 6 yerinden bıçakladı
BURSA İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü eve alkollü gelen Meriç Ç., televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı. Meriç Ç., kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurgül Ç., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Meriç Ç., bir süre sonra eve giderek burada inceleme yapan polise teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. DHA

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Eşini 6 yerinden bıçakladı
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