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Giriş Tarihi: 23.6.2023 21:29 Son Güncelleme: 23.6.2023 21:51

Eşini ağrı yaraladı sonra intihar etti

Adana’da 25 yaşındaki Erhan Arslan boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan’ı başından vurarak ağrı yaraladıktan sonra intihar etti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşini ağrı yaraladı sonra intihar etti

Adana'da ayrılma aşamasındaki eşi Nuriye Arslan'ı (30) tabancayla vurarak ağır yaralayan Erhan Arslan (25), daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay, 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arslan, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın kaldığı evin önüne geldi. Evin önünde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çıkaran Erhan Arslan, ayrılma aşamasındaki eşini başından vurdu. Daha sonra kendi başına dayadığı aynı silahı ateşledi. Silah sesini duyup, dışarı çıkan vatandaşlar, iki kişinin yerde yaralı yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erhan Arslan'ın öldüğünü belirledi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Başından vurularak ağır yaralanan Nuriye Arslan ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuriye Arslan'ın ise hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Eşini ağrı yaraladı sonra intihar etti
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