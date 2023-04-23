Eşini aldatan eş ‘şüpheli’ olabilir

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gönül G. mutlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünüyordu. Ta ki eşi Serdar G'nin kendisini aldattığını öğrenene kadar. 11 yıllık eşinin kendisini Vusala D. adlı kadınla aldattığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Öğrenme şekli ise filmlerde görülen cinsten.11 yıldır mutlu bir evlilik yürüttüğünü düşünen Gönül G. aldatıldığını öğrendi. Hem de eşinin sevgilisinden gelen, "Senin evdeki, her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor" mesajıyla.Çifte şok yaşayan kadın, "Eşimin sevgilisi onurumla oynadı" diyerek öteki kadından şikâyetçi oldu. Savcılık ise soruşturma başlattı, dikkat çeken de bir adım attı. Aldatan eşten sevgilisinin bilgisini vermesini isteyen savcılık, vermemesi halinde ise "suçluyu kayırma" suçundan şüpheli olacağını belirtti.