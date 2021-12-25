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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Eşini, başına demir çubukla vurarak öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eşini, başına demir çubukla vurarak öldürdü
Antalya'da Emrah Akgül (33) kıskançlık nedeni ile tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına soba demiri ile vurarak öldürdü. Korkunç cinayet, önceki gece Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında kıskançlık nedeni ile tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine talihsiz kadın komşularından yardım istedi. Eşinin arkasından gelen Emrah Akgül, soba demiri ile Rukiye Akgül'ün başına vurmaya başladı. Kanlar içinde yere yığılan iki çocuk annesi kadın olay yerinde öldü. Teslim olan Emrah Akgül, tutuklandı. Öte yandan Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Çakır (47), eşi Fatma Çakır'ı (45) eve başka bir erkek alarak kendisini aldattığını iddia edip sokak ortasında bıçakla yaraladı. Fatma Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Eşini, başına demir çubukla vurarak öldürdü
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