Eşini başkasının yanında görünce trafiği birbirine kattı

Halk Pazarı Caddesi'nde Mustafa K. çalışır vaziyetteki otomobilin içindeyken iddiaya göre arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğradı.
Panikle otomobilin gaz pedalına basan sürücüsü Mustafa K. ilk olarak önde park halinde bulunan Mustafa Y.'ye ait otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola çıkan Mustafa K. yönetimindeki otomobil daha sonra karşıdan gelen seyir halindeki Cayit A. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mustafa K. saldırıya uğradığını ve kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği kız arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasından şikayetçi oldu.