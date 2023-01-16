Eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesinde Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma aşamasındaki Sultan B. kardeşinin evine gitti. Eşi Şener B. de konuşmak için aynı adrese gitti. İkili arasında tartışma yaşandı. Daha sonra Şener B. eşini bıçakladı. Yaşanan bağrışmalar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşini öldüren Şener B. ise gözaltına alındı. Farklı konulardan beş suç kaydı bulunan Şener B. "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.