Eşini bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi!

Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi'nde Selvan Acar'ı 7 Aralık 2020'de bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak tutuklanan eşi Tanju Acar'ın duruşmasına, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Tanju Acar ise tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, mütalaasında, olayı özetleyerek sanığın "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık hakkında tahrik hükümlerinin de uygulanmamasını istedi.Savcı, Murat Yüksel mütalaasında "Tanju Acar ile eşi olan maktul Selvan Acar arasında suç tarihinden önce uzun süredir devam eden geçimsizlik ve husumet bulunması, sanığın kıskançlık ve aralarında süre gelen anlaşmazlık nedeniyle eşi olan maktul Selvan'ı sürekli olarak ölümle tehdit etmesi, yine sanığın maktul Selvan'ı öldüreceğini maktulün annesine söylemesi ve suç tarihinden birkaç gün önce iki kez evin kapsını dinleyerek uzaklaşması dikkate alındığında, sanığın önceden karar verdiği, öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği ve taraflar arasında süre gelen karşılıklı haksız eylemler mevcut ise de sanığın olay anına ilişkin, çelişkili ve tutarsız anlatımlarında öldürme eyleminin maktulün haksız eylemlerinden kaynaklı hiddet veya şiddetli eylemin etkisi altında işlediği yönünde samimi ve tutarlı beyanının olmaması, taraflar arasında süre gelen karşılıklı haksız eylemler olsa da tüm dosya kapsamında haksız tahrik dengesini sanık lehine değişmediğinin anlaşılması sebebiyle haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın eşi olan maktul Sevcan'ı tasarlayarak bıçaklamak suretiyle öldürdüğü sabit olduğundan TCK'nın 82/1-ad ve 53. Maddeleri gereğince cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devam etmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

Sanık Tanju Acar, SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada "Önceki savunmalarımı tekrar ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye önünde bir grup kadın, kadın cinayetlerini protesto etti. Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, gazetecilere, kızını kaybettiği için her gün ağladığını söyledi. Üstündeki şalın yani başörtünün kızına ait olduğunu anlatan Kaya, "Şalı hiç yıkamadım. Kızımı her özlediğimde şalını kokluyorum. Neymiş… Aldatmış. Kızım evden kaçıyordu. Bana 'Anne ben ölürsem sebebi kocam' diyordu. Kızımı çok kötü yollara sürüklüyordu. İlaçlarla ayakta duruyorum" diye konuştu.

Avukat Okşan Palabıyıkoğlu ise, "Duruşmanın karar duruşmasına kaldığını belirterek, İddia makamı mütalaasını sundu. Buna göre ağırlaştırılmış müebbet bekliyoruz. Haksız tahrik talebi yok" dedi.