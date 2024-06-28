Eşini bıçakladı aynı bıçakla intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan çocukları olmadığı için sürekli tartıştıkları iddia edilen çiftin olay anında da bu konu yüzünden tartıştıkları sonrasında da sert bir kavgaya tutuştukları belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Akbulut mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı. Emrah Akbulut 5 yıllık eşi Lütfiye Özge Akbulut'u kasığından yaralayıp aynı bıçağı kendi göğsüne sapladı. Emrah Akbulut sonrasında abisi ve kuzenini arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emrah Akbulut hayatını kaybetti.