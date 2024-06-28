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Giriş Tarihi: 28.6.2024 09:04 Son Güncelleme: 28.6.2024 09:13

Eşini bıçakladı aynı bıçakla intihar etti

Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Emrah Akbulut 34 yaşındaki Özge Akbulut’u bıçakladı sonrasında da aynı bıçakla intihar etti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Eşini bıçakladı aynı bıçakla intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan çocukları olmadığı için sürekli tartıştıkları iddia edilen çiftin olay anında da bu konu yüzünden tartıştıkları sonrasında da sert bir kavgaya tutuştukları belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Akbulut mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı. Emrah Akbulut 5 yıllık eşi Lütfiye Özge Akbulut'u kasığından yaralayıp aynı bıçağı kendi göğsüne sapladı. Emrah Akbulut sonrasında abisi ve kuzenini arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emrah Akbulut hayatını kaybetti.

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Eşini bıçakladı aynı bıçakla intihar etti
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