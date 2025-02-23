Eşini bıçaklayarak öldüren Şerife tutuklandı

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Şerife Çeliktaş, 10 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen eşi Ömer Çeliktaş ile tartışma yaşadı.

Genç kadın alkollü eve gelen eşini mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bir çocuk annesi Şeride Çeliktaş ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çeliktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.