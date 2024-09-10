Eşini boğarak öldürdü

İstanbul Beykoz'da 7 yıllık evli çift arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Beykoz'da 3 Eylül'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İlk eşinden 4 çocuğu olan Havva Kılıç ile ilk eşinden 1 çocuğu olan Osman Kılıç, 2017'de evlenerek ikinci evliliklerini yaptı. İkili arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Olay günü de Havva Kılıç'ın kızı annesini defalarca aradı ama cevap alamadı. Eve geldiğinde kapıda üvey babasının cansız bedenini gördü. İçeri girdiğinde ise annesini yatağın üzerinde cansız olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde Havva Kılıç'ın boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Osman Kılıç'ın eşini boğarak öldürdükten sonra kendini merdiven boşluğuna astığı belirtildi.