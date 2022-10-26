Eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı! Şüpheli koca suçlamaları reddetti

Çekmeköy'de yaşayan ve 2 çocukları olan Zeynep Özgelen ve Muhammed Özgelen çifti iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarından boşanma kararı almıştı. Ardından barışma kararı aldıkları için boşanmaktan vazgeçen çift 1 ay önce Çekmeköy'de bodrum katta bir daireye yerleşmiş, 24 Ekim gecesi ise Muhammed Özgelen sağlık ekiplerini arayarak karısının nefes almadığını söylemişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Zeynep Özgelen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

SAVCLIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

2 çocuk annesi Zeynep Özgelen'in şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında eşi Muhammed Özgelen şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin şüpheli eş, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılışüpheli Muhammed Özgelen'i 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

7 YIL ÖNCE BOŞANMAK İSTEMİŞ

Savcılıktaki ifadesinde şüpheli adam, Zeynep Özgelen'le 9 yıldır evli olduğunu belirterek "Evliliğimizde ailevi nedenlerden dolayı tartışmalarımız olmuştu. Yaklaşık 7 yıl önce kendisini darp etmem üzerine benden şikayetçi olmuştu. Boşanma davası açmıştı ancak barıştıktan sonra davayı geri çekmişti. Son 5 yıldır da çocuklarımızla Erzurum'da tuttuğumuz evde yaşıyordu. Bunun nedeniyse aramızdaki sıkıntılardı. Benim işim İstanbul'daydı ancak sık sık ziyaretlerine gidiyordum ve bu yaz İstanbul'da birlikte yaşamayı teklif etmem üzerine Çekmeköy'e taşındık" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ EŞTEN 'MİDE KANAMASI' İDDİASI

Savunmasının devamında şüpheli Özgelen, "Olay günü eşimle uzanırken başını omzuma koydu ve hırıltılı bir ses çıkardı. Boğazına kaçan dilini çektim, kendisine gelmek için hafif tokat attım ve kusturdum. Yavaş yavaş kendisine geldi. Ben de o yüzden ambulansı aramadım. Sonrasında kızımı tedavi merkezine götürdüm ama Zeynep burada kendini iyi hissettiği için tedavi olmak istemedi. Gece eve döndüğümüzde eşim yine fenalaşınca ambulansı aradım. Banyoya götürüp kalp masajı yaptım. Ekipler geldiğinde eşimin mide kanaması geçirdiğini söylediler, sonra da vefat etti" dedi.

SUÇLAMALARIN HEPSİNİ REDDETTİ

Şüpheli eş, karısıyla zaman zaman sıkıntılar yaşasa da eşini öldürmediğini vurgulayarak savunmasını, "Ölmesine neden olacak herhangi bir eylemde bulunmadım. Yastık ya da başka bir eşyayla yüzünü kapatarak nefes almasına engel olmadım. Olayda eşimi kesinlikle tehdit etmedim. Eşimi öldürmek için bir sebep yok. Eşimin kardeşi Fatma'yla husumetim yok, kendisi sık sık gelip bizde kalırdı" sözleriyle noktaladı.

Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli Muhammed Özgelen, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.