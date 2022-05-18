Eşini boğarak öldürmüştü: Boğazını sıktıktan sonra kalp masajı yaptım!

Tüyler ürperten olay geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul, Esenyurt'ta meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay gününden önce bir süredir eşlerin arasında anlaşmazlık ve tartışmalarının yaşandığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede olay günü çiftin evlerinde yaşanan tartışma sonucunda sanık Sebahattin Can'ın eşi Melike Can'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdüğü ifade edildi. Hazırlanan iddianamede sanık Sebahattin Can'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin Can bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada maktul Melike Can'ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapması için söz verilen tutuklu sanık Sebahattin Can, "Eşimle 2015 yılında evlendik. İyi giden bir evliliğimiz vardı ancak eşim trafik kazası geçirdikten sonra psikolojik olarak etkilendi. Eşim hemşire ve bir hastanın ölümünden sorumlu tutulduğu için işi bıraktı. Eşim bir arkadaşıyla tiktok hesabı açtı ve telefonun ekranından benim resimlerimi kaldırdı" dedi.

"MELİKE'NİN BOĞAZINI SIKTIM, SONRA KALP MASAJI YAPTIM"

Sanık Can savunmasının devamında eşine İstanbul'dan gitmeyi teklif ettiğini, Trabzon'a gitmek için para lazım olduğunu ve eşinden para isteyince kendisine kartlarının bloke olduğunu söylediğini anlattı. Sanık olay günü eşinde bir anormallik olduğunu ve eşinin kendisine zorla meze yedirmeye çalıştığını söyleyerek, "Melike sonra bana 'Ablan ölecek' deyince, 'Melike ne saçmalıyorsun' dedim, 'yok yok bir şey' dedi. Birileri ile mesajlaşıyordu ve 'abi' dediği biri vardı, sürekli beni kötülüyordu. Eşime 'Melike ne olacaksa olsun gidelim buradan, tut elimi çıkalım İstanbul'dan' dedim. Melike telefondaki abisine 'gelin' diyordu. Benim hakkımda telefonda konuştuğu abisine küfrediyordu. Sonra ben telefonu almaya çalıştım bu sırada boğuşmaya başladık, olay oldu. Ben Melike'nin boğazını sıktım sonra kalp masajı yaptım, hareketsiz kalınca. Polisi aradım annemle görüştüm, salonun camını açıp 'eşim fenalaştı 112'yi arayın' dedim. Polis hemen geldi bende o sırada evdeydim" dedi.

MAHKEME HEYETİNE CEBŞNDEN ÇIKARDIĞI KUMAŞ PARÇASINI GÖSTERDİ

Mahkeme başkanının "Eşinin seni aldattığını mı düşünüyorsun?" sorusuna cevaben sanık Can, cebinden çıkardığı kumaş parçasını mahkeme heyetine göstererek "Ben yatak odasında bir boxer parçası gördüm ve hala yanımda o parça" dedi.

Maktul Melike Can'ın ailesi ise ifadelerinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Melike Can'ın resmi nikahlı eşi olan sanık Sebahattin Can ile arasında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığını, olay günü de yaşanan tartışma neticesinde sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkıp boğmak suretiyle öldürdüğünü ifade etti. Savcı sanığın "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"PİŞMANIM"

Tutuklu sanık Sebahattin Can, "Pişmanım, Ben çocuklarıma üzülüyorum" dedi. Mahkeme heyeti ise sanığın ve avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.