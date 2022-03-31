Eşini boğarak öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!

Tüyler ürperten olay geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul, Esenyurt'ta meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay gününden önce bir süredir eşlerin arasında anlaşmazlık ve tartışmalarının yaşandığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede olay günü çiftin evlerinde yaşanan tartışma sonucunda sanık Sebahattin Can'ın eşi Melike Can'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdüğü ifade edildi.

"PENCEREYE ÇIKARAK 'POLİS ÇAĞIRIN' DİYE BAĞIRDI"

Soruşturmada tanık olarak dinlenen çiftin alt katında oturan komşusu "Olay günü üst katta bağrışma sesleri geliyordu. Sonrasında bir sessizlik oldu. Sebahattin pencereye çıkarak 'Polis çağırın' diye bağırdı" şeklinde konuştu.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Maktulün arkadaşı olan bir diğer tanık ise "Olaydan üç hafta kadar önce dışarıda Melike ile birlikte dolaşırken Sebahattin, Melike'yi arayıp hakaret etti. Sonra Melike 'Bu adam beni öldürecek, tehdit ediyor' diye konuştu" dedi. Sanık ise soruşturma aşamasındaki ifadesinde ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede sanık Sebahattin Can'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.