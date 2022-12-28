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Giriş Tarihi: 28.12.2022 03:06

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

İzmir'de, tartıştığı eşi Nuran F.'yi (36) boğazından bıçaklayarak öldüren A.F. (41), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA
Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. A.F. ile eşi Nuran F. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.F., eline geçirdiği bıçakla eşi Nuran F.'yi boğazından bıçakladı.

Nuran F., kanlar içinde kalırken, A.F. de olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Nuran F.'nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nuran F.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, A.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli A.F., Urla'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
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