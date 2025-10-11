Eşini çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldürdü

Olay, Camikebir Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkânında meydana geldi. İddiaya göre Ferdi Akyıldız, boşandığı eşi Şerife Akyıldız'ın iş yerine geldi. Kısa sürede ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferdi Akyıldız, yanında getirdiği av tüfeğiyle Şerife Akyıldız'a ateş açtı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şerife Akyıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KATİL KOCA GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan Ferdi Akyıldız, polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLARDI"

Edinilen bilgilere göre Ferdi ve Şerife Akyıldız'ın bir süre önce boşandıkları, ancak aynı evde yaşamayı sürdürdükleri öğrenildi. Dört çocuk annesi olan Şerife Akyıldız'ın, ailesini geçindirmek için bir süredir dönerci dükkânında çalıştığı belirtildi. Yakın çevresinin aktardığına göre genç kadın, uzun süredir eşinin baskısı ve şiddetine maruz kalıyordu, ancak son dönemde resmi bir şikâyette bulunmamıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.