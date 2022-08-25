Eşini çantasına koyduğu cihazla takip etti

Türkiye'de yaşayan Kanadalı öğretmen Keith B., ikinci evliliğini geçtiğimiz yıllarda Angelina R. ile gerçekleştirdi. İlerleyen günlerde çift arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Boşanma davası için avukat görüşmeleri yapan Keith B.'nin iddiasına göre eşi sürekli olarak gittiği yerlerde karşısına çıkıyor ve tartışma çıkarıyordu.

EŞİNİN ÇANTASINA TAKİP CİHAZI KOYMUŞ

Bazı tartışmalarda kendisine vurduğunu ileri süren genç adam eşinin kendisini takip ettiğinden şüphelenmeye başladı. Çantasını arayan Keith B., çantasının içerisinde küçük bir bölmede ünlü teknoloji markası Apple'ın lüks çanta, anahtarlık gibi eşyaların kaybolmasını önlemek adına 2021 yılında piyasaya sürdüğü Airtag isimli takip cihazını buldu.

''CAN GÜVENLİĞİM YOK''

Eşinin kendisini nasıl takip ettiğini öğrenen Keith B., ilk iş takip cihazını alarak avukatının ofisine giderek ''Boşanmak istediğim eşim çantamın içerisine koymuş. Bu cihaz sayesinde beni takip ederek sürekli karşıma çıkıyor. Rahatsız edip şiddet uyguluyor. Can güvenliğim yok'' diyerek cihazı boşanma davasına delil olarak konulmasını talep etti.