Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Yeditepe Mahallesindeki İncetahtacı Sitesinde meydana gelen olayda, Eyüp Turan Karabağ (34) 2 çocuk annesi eşi Bahar Karabağ (31) ile tartıştı. Tartışma sırasında Karabağ eşine tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine komşularının ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Karabağ'ın, silahını temizlerken ateş alması üzerine merminin eşine isabet ettiğini öne sürerek suçsuz olduğunu söylediği öğrenildi.
Bahar Karabağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.