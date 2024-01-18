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Giriş Tarihi: 18.1.2024 14:21 Son Güncelleme: 18.1.2024 15:05

Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Gaziantep’te bir kişi tartıştığı eşinin çocuklarının gözü önünde vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, “Silahımı temizliyordum, birden ateş aldı” diyerek kendisini savundu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Yeditepe Mahallesindeki İncetahtacı Sitesinde meydana gelen olayda, Eyüp Turan Karabağ (34) 2 çocuk annesi eşi Bahar Karabağ (31) ile tartıştı. Tartışma sırasında Karabağ eşine tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine komşularının ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Karabağ'ın, silahını temizlerken ateş alması üzerine merminin eşine isabet ettiğini öne sürerek suçsuz olduğunu söylediği öğrenildi.

Bahar Karabağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

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Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
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