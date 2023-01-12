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Giriş Tarihi: 12.1.2023 13:59 Son Güncelleme: 12.1.2023 14:38

Eşini darbeden müdür vekili görevden alındı

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, iddiaya göre eşini 2 gün boyunca eve kilitleyerek fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran eşi, durumu polise bildirdi. Parlak hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.

ENES GÜNEŞ
Eşini darbeden müdür vekili görevden alındı

Düzce'de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P ile tartıştı. Parlak, iddiaya göre darbettiği eşine 2 gün boyunca evde fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak evde kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., bugün durumu polise bildirdi.

M.P.'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Sabahattin Parlak'a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı. Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.

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Eşini darbeden müdür vekili görevden alındı
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