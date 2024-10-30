Eşini darp ederek kaçırmaya çalışan koca tutuklandı

Adana'da 1 çocuk annesi Selin İ. (25) boşanma aşamasındaki 7 yıllık eşi Koray İ. (30) tarafından sokak ortasında darp edilerek kaçırılmak istendi. Bu anlar güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kadının direnip çığlık atması üzerine aracına binerek kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. İfadesinde, eşini eve gelmesi için ikna etmeye çalıştığını, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini öne süren Koray İ., tutuklandı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEDİ

Olay, 28 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Selin İ., psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla 7 yıllık eşi Koray İ.'den boşanma kararı alıp, ailesinin evine döndü. Temmuz ayında boşanma davası açan 1 çocuk annesi Selin İ., alışveriş yapmak için evden çıktı. Sokakta yürürken arkasından hafif ticari araçla yaklaşan Koray İ., eşi Selin İ.'yü darbedip, zorla araca bindirmeye çalıştı. Selin İ.'nin çığlıklarını duyan mahalleli, Koray İ.'ye bağırarak tepki gösterdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli, eşini kaçıramayınca araca binip, olay yerinden kaçtı. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan Selin İ., polis merkezine giderek eşi hakkında şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Koray İ.'yi saklandığı eve yapılan baskında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, eşini eve gelmesi için ikna etmeye çalıştığını, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adana'da eşini döverek kaçırmaya çalışan koca kamerada!