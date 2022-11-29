Eşini darp etti, 1 kişiyi öldürdü 1 kadını yaraladı

Adana'da 25 yaşındaki Furkan A., 'kıskançlık' yüzünden çıkan tartışmada eşini darp etti. Genç kadın, annesini arayıp yardım istedi. Furkan A., zil sesini duyup, kapıda kayınvalidesini görünce öfkeden deliye döndü; evdeki tabancasını alıp, sokağa doğru rasgele ateş etti. Furkan A.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri, o esnada ekmek almak için yolda yürüyen 75 yaşındaki Mahmut Yurgacı'nın karnına; bir diğeri de 22 yaşındaki F.C.'nin burnuna isabet etti. Yaşlı adam hayatını kaybetti; genç kızın da tedavisi sürüyor. Öfkeli kocanın son adresi de cezaevi oldu.

KISKANÇLIK KAVGASI

Olay, 25 Kasım'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Hurmalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Furkan A. ile eşi Ö.A. (22) arasında 'kıskançlık' nedeniyle kavga çıktı. Öfkesine hakim olamayan Furkan A., karısını darp ederken, genç kadın da annesi Özgül D.'yi (49) arayıp ondan yardım istedi. Bunun üzerine Özgül D., kızının bulunduğu eve gelip zile bastı. Kayınvalidesini kapıda gören Furkan A., bu duruma sinirlendi.

EKMEK ALMAYA GİDİYORDU

Furkan A., evde bulunan tabancasını eline alıp, sokağa doğru rastgele ateş etmeye başladı. Furkan A.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri, o esnada ekmek almak için sokakta yürüyen Mahmut Yurgacı'nın (75) karnına; F.C.'nin (22) de burnuna isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Yurgacı hayatını kaybederken, genç kadının da tedavisi sürüyor.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜM

Polis, Furkan A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Furkan A., emniyetteki sorgusunda da; "Eşimle aramızdaki tartışma kavgaya dönüştü. Annesini arayıp, yardım istedi. Zil çalıp, kapıda kayınvalidemi görünce öfkeden deliye döndüm. Silahımı alıp, sokağa doğru rasgele ateş ettim. Yaşananlar nedeniyle çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilin zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.