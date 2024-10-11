Eşini darp etti kayınpederinin evine molotof kokteyli attı!

Adana'da Fadime Ö., eşi Eren Ö.'den şiddet gördüğü için babasının evine sığındı. Eren Ö., kardeşi Mert Ö.yle birlikte kayınpederi Osman G.'nin evine gitti. Eren Ö., Fadime Ö.'yü eve dönmesi için ikna edemediği bu yüzden eşini yine darp etti. Bununla yetinmeyen Eren Ö., kardeşiyle birlikte kayınbabasının evine molotof kokteyli attı. Kundaklama anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yangın büyümeden söndürülürken, saldırgan damat ve kardeşi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Fadime Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BABA EVİNE SIĞINDI

Olay, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; eşi Eren Ö.'den bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Ö., eşini ikna etmek için beraberinde kardeşi Mert Ö.'yü de alarak kayınpederinin evine gitti. Fadime Ö.'nün eve dönmek istememesi üzerine çıkan tartışmada Eren Ö., eşini yine darp etti. Yaşanan arbede sırasında damat ve kardeşi, molotof kokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp kaçtı.

AĞABEY KARDEŞ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çıkan yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli damat ile kardeşini gözaltına aldı. İki kardeşin saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.