Eşini demir çubukla öldürmüştü: Cezası belli oldu...

Emrah Akgül de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rukiye Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Akgül, olay günü tartışmanın küfür nedeniyle başladığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Maktule yönelik daha önce saldırıda bulunmadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

'ÖMÜR BOYU HAPİS'

Duruşmaya verilen aradan sonra sanık Emrah Akgül hakkındaki karar açıklanarak, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hükmedildi.