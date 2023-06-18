Eşini döverek öldürdü

Antalya'da kocası Ufuk Albeni (40) tarafından sopa ve yumrukla darbedilen Sinem Albeni (38), ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile eşi Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopa ve yumrukla darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan talihsiz kadın, yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ufuk Albeni, ilk ifadesinde eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını iddia etti.