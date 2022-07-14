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Giriş Tarihi: 14.7.2022 14:00 Son Güncelleme: 14.7.2022 14:08

Eşini döverek öldürdükten sonra kendini asarak yaşamına son verdi

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde eşi Döndü Salman’ı şiddet uygulayarak öldüren Mustafa Şeref Salman, evin bodrum katında kendini asarak intihar etti. Eve dönen kayınvalide korkunç görüntü ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Eşini döverek öldürdükten sonra kendini asarak yaşamına son verdi

Isparta'da önceki akşam meydana gelen olayda Ankara'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatilini için yakınlarının yanına gelen Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini döverek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Yaşananlardan habersiz misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, eve girdiğinde kanlar içindeki gelininin cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapan incelemede ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşananların ardından sinir krizi geçiren anne Fadime Salman, oğlu ile gelini arasında hiçbir sıkıntının olmadığını kaydetti.

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Eşini döverek öldürdükten sonra kendini asarak yaşamına son verdi
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