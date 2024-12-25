Eşini döverken araya giren oğlunu bıçakladı

İstanbul Kartal'da 5 Aralık'ta yaşanan olayda, 12 yaşındaki kızı ve 19 yaşındaki oğlunun yanında eşiyle tartışan Halim Ç. (45), eşini dövmeye başlayınca oğlu Yiğit Ç. araya girdi. Bu kez oğluyla tartışan baba, eline geçirdiği bıçakla oğlunu boğazından yaraladı. Yaralamalı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kan donduran bir olayla karşılaştı. Evde kanlar içinde bulunan Yiğit Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye götürüldü. Polis tarafından olay yerinde yakalanan baba Halim Ç. ifadesinde, oğlunun yaklaşık 2 aydır psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, kavganın nedenini tam olarak hatırlamadığını, bir anlık sinirle bıçak kullandığını iddia etti. Soruşturmanın ardından baba Halim Ç. tutuklandı. Tedavi altındaki Yiğit Ç.'nin 20 gündür hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.