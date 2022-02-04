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Giriş Tarihi: 4.2.2022 22:42 Son Güncelleme: 5.2.2022 00:06

Eşini dövüp sokağa attı, yetmedi çocuklarını kaçırdı!

ABBAS ÇAKAR
Eşini dövüp sokağa attı, yetmedi çocuklarını kaçırdı!

Kocaeli Çayırova İlçesinde yaşanan ve sosyal medyaya  yansıyan kadına şiddet görüntüleri  ile  harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü,  eşini darp edip sokağa attıktan sonra, çocuklarını yanına alarak kaçırmaya çalışan Koca’yı Adana’da yakaladı.

Kocaeli Çayırova İlçesi Yenimahalle'de, bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, darp edilip sokağa atıldığı iddia edilen kadının görüntüleri, geniş takİpçi ağı bulunan bir sosyal medya hesabından yayınlandı. Kısa sürede gündem olan görüntüler ile ilgili olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.Eşi tarafından şiddet görerek mağdur edilen kadın, gerekli tıbbi müdahaleleri yapıldıktan sonra koruma altına alındı.

EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinde ilimiz Çayırova İlçesinde eşi tarafından darp edilen bir kadının, sokağa atıldığına dair videolar ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yayınlanan videoda bulunan kadın şahıs ile ilgili olarak gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılmış olup, ayrıca il emniyet müdürlüğümüz tarafından gerekli adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca mağdur şahısın korunmasına yönelik olarak 6284 sayılı ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında gerekli önleyici tedbir kararları alınmıştır" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI KAÇIRDI


Olayla ilgili olarak devam eden çalışmalarda, yeni gelimeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre aslen Suriyeli olan çiftin, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları, tartışma sonrası A.M 'nin eşini darp ederek sokağa attığı, hemen sonrasında ise çocuklarını yanına alarak evden ayrıldığı öğrenildi. Polis eşini dövüp sokağa attıktan sonra çocukları ile birlikte kaçan öfkeli kocanın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

TUTUKLANDI


Kocaeli Polisi yapmış olduğu çalışmalar sonucu , çocuklarıda yanına alarak kaçan kişinin Suriye'ye gidebileceği ihtamilini değerlendirerek ilgili noktalarda tedbirler alınmasını sağladı. Kaçan A.M, Adana Pozantı'da Adana İl Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile yakalandı. Yanında bulunan çocuklar alınarak anneye teslim edilirken, gözaltına alınan ve adli merciilere sevk edilen A.M tutuklanarak cezaevine kondu.

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Eşini dövüp sokağa attı, yetmedi çocuklarını kaçırdı!
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