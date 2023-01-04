Haberler Yaşam Haberleri Eşini evde bulamadı, sokak ortasında rastgele ateş açtı
Giriş Tarihi: 4.1.2023 05:10

Eşini evde bulamadı, sokak ortasında rastgele ateş açtı

Konya’da tartıştığı eşini evde bulamayan adam, babasıyla tartıştıktan sonra evin camından atlayıp sokak ortasında av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Gözaltına alınan şahıs, ekip aracını tekmelerken polis, şahsı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

İHA
Eşini evde bulamadı, sokak ortasında rastgele ateş açtı

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Fatih Mahallesi, Dağsaray Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 4 katlı binanın 1. katındaki evde yaşayan Alparslan A., eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı.

Daha sonra eve gelen Alparslan A., eşini evde bulamayınca babası A.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğini alan Alparslan A.'yı babası odaya kilitledi. Camdan dışarıya atlayan şahıs yanında bulunan av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren babanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSİN İKNA ÇABASINA KARŞILIK EKİP ARACINI TEKMELEDİ

Olay yerine ulaşan polis ekiplerini gören Alparslan A., tekrar evine çıktı. Bir süre polise karşı koyan şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Alparslan A., ekip aracına alındığı sırada polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Polis aracını tekmeleyen şüpheliyi polisler sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

Alparslan A. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
6'lı masada 'Türklük' krizi: İYİ Parti'den küçük ortak DEVA'ya rest
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6'lı masadaki adaylık bilmecesi komediye döndü: Bu kez sıra Ali Babacan'da! "En iyi şekilde yaparım"
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Üniversiteli Irmak Aygen'in kahreden ölümü!
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı! Kanarya, Antalyaspor’u geriden gelerek mağlup etti…
Başörtülü intern doktoru ameliyathaneden kovduğu iddia edilen profesör açığa alındı
PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama
SON DAKİKA! Bakan Nebati'den orta gelirliye konut kampanyası açıklaması: Kredi faiz oranları ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini evde bulamadı, sokak ortasında rastgele ateş açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA