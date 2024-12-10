Evlilik yıl dönümünde dehşet saçtı: Eşini göğsünden vurup başında ölmesini bekledi!

Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesinde Fahri Karan ile 16 yıllık evliliğini geçimsizlik ve şiddet nedeniyle bitirmek isteyen 5 çocuk annesi Serpil Karan, bir süre önce kadın sığınma evine yerleşti. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Fatih Karan, evlilik yıldönümünü bahane ederek Serpil Karan ile görüşmek istedi. Eşinin teklifini kabul eden genç kadın, Fahri Karan'ın otomobiline bindi. Fahri Karan, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan'ı tenha bir yere götürdü.

GÖĞSÜNDEN VURUP ÖLMESİNİ BEKLEDİ

Eşi ile araç içinde tartışmaya başlayan Fahri Karan, aniden yanında getirdiği tabancayı çıkarıp Serpil Karan'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan eşinin ölmesini bekleyen cani koca, daha sonra silahı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Fahri ve Serpil Karan'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.