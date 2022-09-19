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Giriş Tarihi: 19.9.2022 15:33 Son Güncelleme: 19.9.2022 15:46

Eşini hastaneye götürdü, kendisi vefat etti

Malatya’da rahatsızlanan eşini hastaneye götüren Aile Hekimi Dr. Ertunga Takçı gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Eşini hastaneye götürdü, kendisi vefat etti

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Başharık Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ertunga Takçı, rahatsızlanan eşini götürdüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ertunga Takçı memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine götürüldü. Takçı'nın Suçatı köyünde kılınan cenaze namazından sonra burada defin edildiği bildirildi.

Bu arada, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk ise yayımladığı mesajında, "İlimize bağlı Başharık Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Ertunga Takçı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesinin, sağlık camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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