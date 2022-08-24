Eşini ısırdığı için köpeği öldürmüştü! “Hakaret” davası açıldı

Sarıyer'de Temmuz 2020 yılında meydana gelen olayda, Deniz Ö. ve Can Ö. çifti tatile gittikleri için köpekleri Nero'yu arkadaşlarına emanet etmişti. Olay günü arkadaşları Nero'yu yürüyüşe çıkardı. Eve döndükleri sırada ise Deniz Ö'nün komşuları Alp E. ve eşi Sadiye E. karşılaştılar. İddialara göre Nero, Sadiye E.'ye saldırdı. Ve bacağını ısırdı. Bunu gören iş insanı Alp E. silahla Nero'yu iki kurşunla öldürdü. Nero'nun sahibi Deniz Ö. Alp E. hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası Alp E.nin, Nero'yu meşru müdafaa kapsamında öldürdüğü belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Verilen takipsizlik kararının ardından harekete geçen İş insanı Alp E., Deniz Ö.'nün kendisine iftira attığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet sonrası Deniz Ö. hakkında, "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HAKARET DAVASI AÇTI

Bu davanın ilk duruşması görülürken, iş insanı Alp E. bu kez "Hakaret" suçlamasıyla Deniz Ö. hakkında Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nda şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık Deniz Ö. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Gebze Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ; "Şüpheli ile müşteki arasında müştekinin daha önceden köpeğini silah ile vurmasından kaynaklı olarak husumet bulunduğu ve bu husumetten kaynaklı olarak instagram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden bulunan bir paylaşımının altından müştekiyi kast ederek " Vicdan biz insanlarda oluyor. İblislerde yok maalesef , kahretsin ki katil cezasız, kafasına sıkıp bir haysiyetsiz uğruna hapislerde mi sürünseydim" şeklinde paylaşımlar yaparak müştekiye hakaretlerde bulunduğunu " belirtti.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, yapılan soruşturmada söz konusu sözleri yazdığı belirtilen Deniz Ö.'nün ifadesinin alındığı ve ifadesinde de o yazıyı yazdığını söylediği belirtildi. Elde edilen bilgiler üzerine suçun işlendiğini belirten savcılık Deniz Ö. hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istedi.