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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Eşini kanserden kaybetti, depremde çocuklarıyla öldü

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Eşini kanserden kaybetti, depremde çocuklarıyla öldü
İstanbul'da 3 yıl önce göğös kandesire yakalanan eşi vefat edince iki çocuğuyla birlikte Adıyaman'a yerleşen şarkıcı Yasin Can, oğulları Olgun ve İnan ile birlikte depremde yaşamını yitirdi. Bir dönem çıkardığı Türk Halk Müziği ve Fantezi Müzik albümüyle tanınan Yasin Can'ın eşi Gülhan Can, 3 yıl önce göğüs kanserine yakalanarak hayatını kaybetti. Yasin Can, eşinin ölümünden sonra çocukları Olgun Can (8) ve İnan Can'a (10) daha rahat bakabilmek için memleketi Adıyaman'a dönmek zorunda kaldı. Bir kafeterya işleten Yasin Can ve çocukları, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine Yavuz Selim Mahallesi Tahiye Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı. Yasin Can ile oğullarının cansız bedenleri günler sonra enkazdan çıkarılabildi. Ailenin yaşadığı dairenin deprem anında saniyeler içinde yerle bir olduğu ve kaçmaya bile fırsat bulamadan yataklarında öldükleri belirlendi. Yasin Can ve yavruları, Mahmut Ensari Türbesi Mezarlığı'nda yanyana defnedildi.

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Eşini kanserden kaybetti, depremde çocuklarıyla öldü
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