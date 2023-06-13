Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şüpheli hakim karşısına çıktı

Duruşma sonunda konuşan kayınbaba Ramazan S. ve kayınvalide Ülkü S. "Bizi kötü şekilde bıçakla yaraladı. Günlerce hastanede yattık.En az 100 yıl ceza verilmelidir.Başka bir can daha yakmasın.En ağır ceza ile cezalandırılmalıdır."ifadelerinde bulundular.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde 19 Temmuz 2022 tarihinde 29 yaşındaki Mustafa S. isimli genç, şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmak isteyen eşi bir çocuk annesi 26 yaşındaki Merve S. , kayınvalidesi Ülkü S. (63) ve kayınpederi Ramazan S. (71) 'yi evin penceresinden habersizce girip darp edip bıçaklayıp kaçtı. Yaralılar hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken kaçan Mustafa S. ise jandarma tarafından yakalanıp hazırlanan suç evrakıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.

İDDİANAME OKUNDU

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tutuklu sanık Mustafa S. için konut dokunulmazlığını ihlal , mala zarar verme,kasten öldürmeye teşebbüs ve eşi kasten öldürmeye teşebbüs ile kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından iddianame hazırladı.İddianamede olay günü saat 18.30 sıralarında Mustafa S.'nin eşinin bulunduğu Ramazan S.'nin evine gittiği ve eşi Merve S.'nin Mustafa'yı görünce evin kapısını kilitlediği ve içeri girmesine engel olmaya çalıştığını bunun üzerine Mustafa S. evin açık penceresinin sinekliğini yırtarak elinde bulunan bıçakla eve girdiğini konut dokunulmazlığını ihlal ettiğini evdekilere bağırmaya başladığını önce kayınbabası olan Ramazan S.'yi boynunun sol tarafından ve sırtından bıçakla yaraladığını ardından kayınvalidesi Ülkü S.'yi göğüs kısmından ve karnından bıçakla yaraladığını eşi Merve'yi ise boyun ve arkasından ve belinde bıçakla vurmak suretiyle yaraladığını bu yaralıların alınan ifadelerinde Mustafa S.'den şikayetçi olduklarını dosya kapsamında tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Mustafa S.'nin kayınbabası , kayınvalidesi ve eşini öldürme kastıyla hareket ederek öldürmeye elverişli silahtan sayılan ancak ele geçirilemeyen suça konu bıçağı kullanarak hayatı bölgeleri hedef gözeterek yaralama eylemini ayrı ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğundan 3 müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Mustafa S. ilk kez hakim karşısına çıkarken duruşmada eşi Merve S. , kayınbabası Ramazan S. ve kayınvalidesi Ülkü S. 'de hazır bulundu.Duruşmada ayrıca taraf avukatları Bülent Demen ve Ali Özgür Kullukçu da yer aldı.

UNUTKANLIK YAŞIYORUM

Tutuklu sanık Mustafa S. iddianamenin kendisine tebliğ edildiğini ancak 3-4 yıldır unutkanlık yaşadığını cezaevindeyken de bu hususa ilişkin talepte bulunduğunu belirterek "Şu anda iyi değilim.Savunmamı hazırlamıştım.Ancak onu da unuttum.Şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum.Zaten cezaevindeyken de hastaneye sevk edilmeme ilişkin talepte bulundum. Ancak geri dönüş olmadı. Bu husus cezaevinden de sorulabilir.Gelecek celseye daha hazırlıklı en azından savunmalarımı hazırlayıp geleceğim."şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Bülent Demen ise davadan haberdar olduklarını belirtip "Ben 6 kere cezaevine sanığın yanına gittim.Hepsin de söylem bütünlüğünü yakalayamadım.Yazılı olarak savunma hazırlamasının vebaline de giremedim.Bunu çok etik bulmadım.Mustafa S. hakkında psikolojik bir rahatsızlık olduğu takdir de .SRC ehliyetini de kaybedecektir.Bu sebeple tedavi olmamıştır.Bir sonraki celse savunmalarının alınmasını sağlayabiliriz."şeklinde konuştu.

DİĞERLERİ DE İFADE VERMEDİ

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mustafa S. savunma yapmayınca eşi Merve S. kayınbaba Ramazan S. ve kayınvalide Ülkü S. 'de sanığın savunmasını yaptıktan sonra kendilerinin de ifadeyi öyle vermek istediklerini belirttiler. Öte yandan tanıkların ve sanığın dinlenmesi ve diğer nedenlerle duruşma ileri tarihe ertelenirken Mustafa S.'nin tutukluğunun devamına karar verildi.

EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILMALIDIR

Duruşmanın ardından konuşan kayınvalide Ülkü S. ve kayınbaba Ramazan S. "Kızımı dövüyordu. Kızım ayrılmak istiyordu.20 aylık evliydi.Bir çocukları vardı.Boşanma davasını avukata verdik.Ertesi günü bizi takip ediyormuş.Evin camlarını kapattık .Pencerenin camından girdi .Elinde siyah aşçı eldiveni vardı.Kızımı dövdü.Biz elinden almaya çalıştık.Eşimi iki kez bıçakladı.7 yerinden bıçakladı.Kızımı bıçakladı.Sonra beni bıçakladı.Seni de çocuğu da keseceğim dedi.Yapma diye yalvardım.Kızım boşanmadan vazgeçeceğim dedi .Öyle bıraktı.Öyle olmasa hem kızımı hem de çocuğunu yani torunumu da öldürecekti.15 gün yoğun bakımda kaldı. Akli dengesi yerindedir.Duruşmada unutkanım dedi.Yalan söyledi . Kendini kurtarmak için söylüyor.En az 100 yıl ceza verilmelidir.Başka bir can daha yakmasın.En ağır ceza ile cezalandırılmalıdır."şeklinde konuştular