Eşini keserle döverek öldürdü ‘düştü’ dedi

Antalya'da 6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında, Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, Aksu Gençlik Merkezi'nde serada çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşinin başına vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saibe Akdağ, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YURTA BÜYÜDÜ ÇOCUKLARI YURDA VERİHDİ

Saibe Akdağ'ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, korkunç cinayetin ardından kadın cinayetlerine tepkisini dile getirdi. Eşimin öz yeğeni Saibe Akdağ'ın, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldüğünü belirterek, "Saibe yurtta büyümüştü. Çocukları da cinayetin ardından yurda verildi. İnanılmaz bir dram yaşıyordu. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık. Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babasının mezarının yanına defnettik" dedi.