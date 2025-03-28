Eşini kurtarmak isterken can verdi

Bursa Uludağ'da 2 kişinin ölümü, bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yangının 05.22'de başladığı, 18 dakika sonra telefonla uyanan kayak hocası Yahya Usta'nın, eşi ve oğlunu uyandırmak için aynı kattaki odalarına giderken koridorda düşüp can verdiği tespit edildi. Yangında ölen milli kayakçı Berkin Usta (25) ile kayak hocası babası Yahya Usta için dün Bursa Ulu Cami'de cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın cenazeleri, dualar eşliğinde camiden alınarak, Bursa Kent Mezarlığı'na götürüldü. Baba ve oğlu gözyaşlarıyla arasında toprağa verildi. Öte yandan otel müdürü Tekin Demir ile çalışanların aralarında bulunduğu 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ünün tutuklandığını, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Bu arada yangından ağır hasar gören otel de mühürlendi. 1982'de faaliyete geçen otelin, denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 2 ay önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmişti.