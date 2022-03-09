Eşini minibüsten atarak öldürmüştü! yargılanmasına başlamıştı

Olay 4 Kasım tarihinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı köyünde bulunan köy konağı yakınlarında meydana geldi. 13 yıllık evli Polat çifti, 29 AAK 667 plakalı minibüsle Aysel Polat'ın Kılıçtaşı Köyü'nde ikamet eden annesi ve babasını ziyaret etmek için en büyüğü 5 yaşındaki 3 çocuklarıyla yola çıktı. Minibüs seyir halindeyken çift arasında Tuncer Polat'ın sarhoş olması ve Aysel Polat'ın eşini bu halde ailesinin karşısına çıkarmak istememesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma neticesinde iddialara göre, Tuncer Polat eşi Aysel Polat'ı köy konağı yakınlarında seyir halindeki minibüsün yolcu kapısını açarak dışarı attı. 3 çocuğunun gözü önünde eşi tarafından minibüsten atılan kadın ağır yaralandı. Köy Konağı inşaatında çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada kaburgaları ve kafatasında kırıklar oluştuğu tespit edilen Aysel Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Tuncer Polat ise çıkarıldığı Kelkit Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Tuncer Polat ve yakınları hazır bulunurken, Aysel Polat'ın babası Saadettin Koç ve annesi Filiz Koç ile tanıklar duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.







"AYNI ACIYI BEN DE YAŞADIM, OCAĞIM BATTI"

Savunma yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Tuncer Polat, aracının kapısının bozuk olduğunu ve Aysel Polat'ın da araçtan bu sebeple düştüğünü öne sürerek, eşini arabadan attığına yönelik iddiaları reddetti. Olayın yaşandığı esnada kullandığı minibüsün 20-30 kilometre hızla hareket ettiğini söyleyen Tuncer Polat, "Eşimin araçtan nasıl düştüğünü bilmiyorum. Düştüğünü fark ettiğimde hemen aracı durdurup yanına gittim, yalvardım bana cevap vermesini istedim. Daha sonra babamı aradım 'kadın öldü' dedim. Aynı acıyı ben de yaşadım, ocağım battı" dedi.





"VALLA BABAM BİR ŞEY YAPMADI"

Olay anında minibüste bulunan çiftin kız çocukları Z.P. (5), pedagog eşliğinde SEGBİS üzerinden ifade verdi. Olaydan sonra babasının annesi Yazgül Polat'ın yanında kaldığı öğrenilen Z.P. ifadesinde, babası Tuncer Polat'ın suçlu olmadığını söyledi. Z.P. mahkemedeki ifadesinde, "Annem babam araç içerisinde yavaş konuşuyordu. Olay günü annemle babam kavga etmedi, araba hızlı gitmiyordu. Kapı sadece o gün açıldı, valla babam bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.



SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Aysel Polat'ın babası Saadettin Koç ve annesi Filiz Koç, kızlarının kocası Tuncer Polat ve kayınpederi E.P tarafından sürekli psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddialarını yineledi.



SEGBİS üzerinden diğer tanıkların da ifadesinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, delillerin ve olay gününe ait 112 acil çağrı kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanık Tuncer Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.